"الفجر" تهنئ مصطفى ثابت لتوليه منصب مساعد عميد "حاسبات الفيوم"

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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت

تتقدم أسرة تحرير “الفجر”، وجميع العاملين بها بخالص التهاني والتبريكات للدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير الموقع، بمناسبة توليه منصب مساعد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وتتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين لثابت مزيدا من التفوق في حياته العلمية والعملية، متمنين له مزيد من التقدم والتفوق والنجاح، والتوفيق في منصبه الجديد.

يشار إلى أن ثابت، حصل على ترقية في مايو الماضي، أستاذا مساعدا بكلية الحاسبات والعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، وذلك بعد إسهاماته العلمية التي نالت إعجاب وإشادة الأساتذة والمتخصصين وتم نشر أبحاثه في العديد من المجلات العلمية الدولية والإقليمية والمحلية.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم مصطفى ثابت
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