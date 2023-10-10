حزب الله يستهدف بالصواريخ ثكنة عسكرية إسرائيلية

بوابة الفجر

قال مصدران أمنيان لرويترز إن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل عدد من عناضره على في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
وأعلن الحزب في بيان أنه استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان بخمسة صواريخ.

وأفادت مراسلتنا بأن سبعة قتلى وعدد من الجرحى سقطوا في صفوف حزب الله خلال قصف إسرائيلي في وقت سابق خلال اليوم.

يأتي ذلك فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية هددت "حزب الله" بأنها ستضرب دمشق وستعرض الرئيس السوري للخطر، في حال دخوله النزاع الدائر في غزة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله اللبناني، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم "بتوجه ضربات لدمشق مثل ضربات التي تتوجها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكون بخطر".

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