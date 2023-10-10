أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار السعر

شهدا أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 تباين في الأسعار بالأسواق، فجاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم على النحو التالي

أسعار الخضراوات اليوم 10 أكتوبر 2023

تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، فجاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم على النحو التالي..

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو البصل بين 20 و25 جنيها.

سجل سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيها.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 15 و20 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

سجل سعر كيلو خيار بلدي بين 7 و11 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 20 و30 جنيها.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

– أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء..

سجل سعر كيلو مانجو بلدي بين 9 و15 جنيها.

سجل سعر كيلو عنب بناتي أحمر بين 9 و17 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرتقال صيفي بين 7 و13 جنيها.

سجل سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر المانجو العويس من 40 إلى 55 جنيها.

سجل سعر البرقوق مستورد 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الكمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

يتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد