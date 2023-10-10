عقيلة صالح يلتقي التجمع الوطني للأحزاب الليبيةبمقر مكتبه بمدينة القبة

التقى المستشار عقيلة صالح بمقر مكتبه بمدينة القبة التجمع الوطني للأحزاب الليبية.

حيث القيت في هذا اللقاء عديد الكلمات من ممثلي الاحزاب أكدوا خلالها تأييدهم لأصدار القوانين الانتخابيه التي صدرت عن مجلس النواب والتي تعني بالأنتخابات الرائاسيه والبرلمانيه وفقا لمخرجات لجنة 6+ 6 ووفقآ لما ورد في الاعلان الدستوري الثالث عشر كما طالب ممثلي الاحزاب في الاسراع في تشكيل حكومه واحده على مستوى ليبيا تعني بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضيه العليا للانتخابات كما اكدوا في كلماتهم على دعمهم للعمليه الانتخابيه في ليبيا تحقيقآ لارادة الليبين لاجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه وفي كلمته المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب لممثلي التجمع الوطني للأحزاب الليبيه اكد بأن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو اصدار القوانين الانتخابيه وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكله من المجلسين كما اكد للتجمع الوطني للاحزاب الليبيه بأن مجلس النواب ماضي قدمآ في العمليه الانتخابيه وهو من الان مستعد لتشكيل حكومه مصغره وفقآ ما يتم عليه الاتفاق مع المجلس الاعلى للدوله في اختيار رئيس الحكومه من خلال التزكيات لمترشح رئاسة الحكومه من المجلسين والتي هي بواقع تزكية 10 اعضاء من مجلس النواب و20 عضوا من المجلس الاعلى للدوله ومهمة هذه الحكومه المصغره هي الانتخابات حسب ما تحتاجه المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات الاخرى التي تحتاجها في العمليه الانتخابيه

كما اشار المستشار عقيله صالح بأن الاحزاب الوطنيه لها دور في توعية وتحفيز منتسبيها في اجراء العمليه الانتخابيه لان ذلك سيؤدي إلى استقرار البلاد ورقيها وتترسخ دولة المؤسسات والقانون في ليبيا وفي ختام اللقاء تم تكريم المستشار عقيله صالح من قبل التجمع الوطني للأحزاب الليبيه حيث قدموا له درعا لمواقفه الوطنيه الراسخه والثابته