"وهمان": تواصل مستمر للتنسيق بين تجمع السيدات المصري بأمريكا

قالت إيمان وهمان الناشطة المصرية في العمل العام عضو حملة مواطن لدعم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن منطلق الدور الهام الذي تلعبه المرأة المصرية في الداخل والخارج على حد سواء، قمنا في إطار عمل حملة مواطن لدعم مصر، بإنشاء تجمع نسوي مصري في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.

وأضافت وهمان، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي إحدى أهم الأحداث ليس في مصر حسب بل على مستوى المنطقة والمستوى الدولي كذلك، لأننا نقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وندرك حجم المؤامرة على مصر وكذلك نؤمن إيمانا راسخا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة فإن التجمع النسوي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية كان وليد هذه اللحظة التاريخية، حيث جاء تكوين التجمع كجزء من عمل حملة مواطن لدعم مصر بعد التنسيق مع مسؤول الحملة في الخارج السيد نصر مطر، وذلك بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وبناء درع من سيدات مصر الوطنيات للدفاع عن الدولة المصرية مستقبلا، حيث أن التجمع سيستمر بعد النجاح الساحق الذي نتوقعه للسيد الرئيس، ليدافع عن قضايا مصر.

وأكدت أنهن جميعا على تواصل مستمر في كل الولايات لتنسيق العمل فيما بينهن.

وذكرت وهمان الأسماء المبدأية نواة التجمع النسوي الأمريكي مؤكدة مكانتهن على صعيد العمل العام في الولايات المتحدة الأمريكية وعشقهن الذي لا حدود له لمصر ووطنيتهن التي يشهد بها الجميع وجاءت الأسماء كالآتي

ايمان وهمان

هدى الدسوقى

جاكلين سعد

يسريه سالم

هاله سالم

منى طه

راندا العوضى

منال خضر

ليلى سعيد

ناديه سعد

منال خضر

انجى كمال

فتحيه الشامى

مها عطعوط

عفاف دسوقي

دورس ويصا

اميره لطفى

ساميه السيد

عبير العبسى

رشا محمد

ايمان فرغلى

سحر السيد

هناء سالم

ورده بخيت

وفاء مدكور

سناء منعم

دينا الحبيبى

ديدى حسين

حسناء طه

زينب أباظه