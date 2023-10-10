سامح عواد: العاصمة الإدارية نقلة نوعية في التطور العمراني.. والسيسي صاحب رؤية مستقبلية

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين المهندس سامح عواد، عضوا بالهيئة العليا ورئيسا للجنة الإسكان بالحملة، وذلك لاسهاماته في تطوير القطاع العقاري من خلال العمل على إعداد ملف عن خطط التنمية العمرانية والإسكان.

من جانبه، قال المهندس سامح عواد، عضو الهيئة العليا للحملة، إن الجميع يتحدث على العاصمة الإدارية بشكل سطحي وغير مفهوم، ويحمل المسؤولين فوق طاقتهم، ما تم إنجازه في العاصمة الجديدة يعد نقلة تاريخية وحضارية ونوعية ستنقل مصر إلى نقطة ومكانة مختلفة، لما يميزها من تنوع في العقار ما بين سكني متميز وسكني متوسط وفيلات ومناطق تجارية وإدارية وأبراج شاهقة تجذب السائحين وترفع نسب الزيارات إليها كما يحدث في برج خليفة بالإمارات.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، إن المشروعات في العاصمة يجب أن يعرف عنها الجميع ويطلع على المجهوادت التي أنجزت وغيرت معالم الصحراء، مشيرا إلى أن الفضل في تلك التحول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الرؤية والأفكار الغير تقليدية لمساعدة الاقتصاد المصري والانتقال من حالة الخمول إلى الحركة.

وأكد عواد، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييده لولاية جديدة، لاستكمال النهضة والبناء وتوسعة الرقعة العمرانية في مصر وفتح أسواق واستثمارات جديدة تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تخلق فرص عمل للشباب.