الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وستضم الغرفة ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات لا قدر الله.

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