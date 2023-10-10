وزير الخارجية العمانى يناقش عددًا من القضايا الإقليمية والدولية مع نظيرَيه النمساوي والتشيكي

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بوابة الفجر

التقى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانى، " ألكسندر شالنبرغ" وزير الخارجية بجمهورية النمسا على هامش اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط.
تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون التجاري والثقافي والاستثماري بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وثمّن وزير الخارجية النمساوي الدور الذي قامت به سلطنة عُمان من أجل الإفراج عن اثنين من مواطني بلاده.
كما التقى البوسعيدي وزير الخارجية العمانى   " يان ليبافسكي" وزير الخارجية في جمهورية التشيك، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط.
تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
كما تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقائين السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسئولين من الجانبين في كل لقاء.

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