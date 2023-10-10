التعبئة والإحصاء: معدل التضخم السنوي يسجل 38.0 % لشهر سبتمبر 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا بمعدل التضخم السنوي، حيث سجل (38.0 %) لشهر سبتمبر 2023 مقابل (37.4%) للشهر نفسه من العام السابق ليسجل بذلك استقرارا نسبيا.

وأوضح الجهاز، أن أسباب هذا الاستقرار ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

• كما ترجع أسباب هذا الاستقرار ايضًا إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن.

بالإضافة إلى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (19.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2023 مقارنة بشهـر اغسطس 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (3.6%) وذلك نتيجة للآتي:

تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %).

3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).


9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2022):

1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (73.6%) وذلك نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (114.6%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.1%).

3. سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (48.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.5%).

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).


5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًاقدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (48.5%).

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل لـ "السياح": أبقوا في الفنادق ولا تأتوا إلينا

عاجل.. إسلام نصر الله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يجتاز الكشف الطبي

عاجل| تعليمات جديدة من البنك المركزي لـ تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار

عاجل- أول ظهور لـ أمير منير صاحب عمرة البدل بعد إخلاء سبيله

عاجل.. يوسف حسن يفتح النار على إدارة الزمالك

بنوك مصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج مصر

عاجل.. الشيخ محمد بن زايد يأمر بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين

شاهد.. شاحنات مساعدات تعود إلى مصر بعد غارة إسرائيلية