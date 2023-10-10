البنك المركزي: تراجع معدل التضخم إلى 39.7% خلال سبتمبر



أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 39.7% في سبتمبر مقابل 40.4% في أغسطس.

وقال البنك إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023.

كان التضخم العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق اليوم، قد بلغ معدلًا شهريًا 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.