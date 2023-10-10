موانئ البحر الأحمر تتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و516 سيارة.

فضلا عن وصول وسفر 950 راكبا بموانئها، وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و316 شاحنة و488 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و28 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة ثلاث سفن "بوسيدون اكسبريس والحرية وأمل"; كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي "آيلة وبريدج وسينا"، كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة "ALHUSSEN " على متنها 360 سيارة قادمة من جدة.

 

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