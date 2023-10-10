أسعار الذهب تواصل الصعود مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

واصلت أسعار الذهب الصعود اليوم الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين التي تشهدها السوق، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.