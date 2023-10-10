الصين تكشف عن خطة عمل لتطوير اقتصادها الرقمي

كشفت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن خطة عمل للتنمية عالية الجودة للبنية التحتية للقدرة الحاسوبية، لتعزيز اقتصادها الرقمي.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تهدف الصين بهذه الخطة إلى تحقيق قدرة حاسوبية إجمالية تزيد عن 300 إكسافلوب بحلول عام 2025.

والإكسافلوب هي وحدة قياس سرعة الكمبيوتر، ويمكن لنظام الحوسبة بـ1 إكسافلوب إكمال 1 كوينتيليون عملية فاصلة عائمة في الثانية.

ووصلت القدرة الحاسوبية في الصين مسبقًا إلى 197 إكسافلوب، لتحتل المرتبة الثانية في العالم، حسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

ووفقا للخطة، فإنه من المتوقع أن تتجاوز سعة تخزين البيانات في الصين 1800 إكسابايت بحلول عام 2025.

وشهد العام الماضي تدابير لتعزيز البنية التحتية للقدرة الحاسوبية في الصين لكونها موردًا أساسيًا لتطوير الاقتصاد الرقمي، من بينها إطلاق مشروع ضخم يتضمن إنشاء ثمانية مراكز حوسبة وطنية وعشر مجموعات وطنية لمراكز البيانات.