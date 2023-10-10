صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركة جديدة لتطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع لاستثمارات التنقل"، المتخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركة ستقود استثمارات إستراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، بهدف دعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة، والإسهام في دعم جهود السعودية لتصبح رائدة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أنه من المقرر أن تطلق "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع عدد من الشركات السعودية لتطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.

وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون Foxconn"، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، التي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155،000 سيارة سنويًا.