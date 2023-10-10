وفقا لمبادرة "وطن واحد ".. هبة عبد العزيز من العريش لـ "الفجر" تبرز أهمية إقامة احتفالات أكتوبر في المدينة السياحية

أقام مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء الجمعة الماضية، حفل فني كبير بمدينة العريش بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، ضمن مبادرة «وطن واحد».

واحي الحفل، الذي اقيم على مسرح مكشوف بأحد القري السياحية بالعريش، نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر منهم النجم رامي صبري والفنانة هايدي موسي وكورال روح الشرق، بجانب عدد من الفرق الفنية بالعريش وفناني سيناء.

وحضرت الكاتبة الصحفية والاعلامية هبة عبد العزيز حفل مبادرة وطن واحد بعد تلقيها دعوة حيث حرصت علي اجراء العديد من المقابلات الصحفية لابراز اهمية المبادرة في هذا التوقيت من العام..

ويأتي حضور مدير وحدة المراة وقضايا المجتمع للعريش للمرة الثالثة في عام 2023 بعد مشاركتها في افتتاح بطولات الالعاب الترفيهية مطلع ابريل الماضي من اجل دعم مقاصد مصر السياحية وهو ما اكدته مصر تحتاج خلال هذة المرحلة إلى دعم وتنشيط السياحية من خلال اظهار العديد من المزارات السياحية وإقامة المهرجانات الكبرى مثل مهرجان الدراما الذي أقيم في العريش في شهر يونيو الماضي..

وبحسب بيان للمجلس، فإنه تزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة «وطن واحد» بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، وتضمنت فعاليات المبادرة تقديم احتفالية فنية كبرى بتلك المحافظات يوم السادس من أكتوبر بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب بمشاركة مميزة للنجم محمد رمضان وفريق بلاك تيما احتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة.