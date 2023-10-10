عاجل.. إسلام نصر الله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يجتاز الكشف الطبي

أجرى الدكتور إسلام نصر الله المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 في إطار استعداداته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقد أجرى الدكتور إسلام نصر الله، الكشف في مستشفى زايد التخصصي في حضور عدد من أعضاء من حملته والتي تحمل شعار "#مصر_أولا".

وقد جاءت نتيجة الكشف الطبي الصادرة عن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة المكلفة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشف على راغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بخلو المرشح المحتمل الدكتور إسلام نصر الله من أى مرض بدني أو ذهني يعيقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية.

وعقب اجتياز الكشف الطبي، أكد إسلام نصر الله، على استعداده للمشاركة في السباق الرئاسي، مشددًا على التزامه ببرنامجه الانتخابي.

كما دعا المرشح الرئاسي المحتمل، الناخبين إلى ضرورة الاطلاع بدقة على البرنامج الانتخابي الخاص به وكذلك باقي المرشحين لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح نصرالله، إنه يجب على كل مُرشح أن يلتزم بوضع برنامج انتخابي واضح وله أهداف محددة وليس الاكتفاء ببعض العبارات الثورية الرنانة فمصر دولة تستحق الأفضل.

وكشف إسلام نصرالله عن أنه اول مرشح رئاسي يضع برنامج إنتخابي معد بواسطة الذكاء الاصطناعي يتضمن أفكار واقعية قابلة للتنفيذ وحلول لكافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مصر، كما أنه قابل للتعديل والتطوير وفقًا للرؤية المستقبلية والخطط التنموية وبالتعاون مع كافة القوى السياسية الداعمة لنمو الوطن، ووفقًا لمعايير قياس واضحة تقييس مدى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.

ويذكر أن المرشح الرئاسي المحتمل إسلام نصرالله بدأ في جمع التوكيلات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية، والذي يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، أو الحصول على تزكية 20 نائبا من مجلس النواب.