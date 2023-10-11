عاجل.. الاحتلال يعلن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاءـ وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى الأراضي المحتلة دعما للكيان الصهوني.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.