عاجل.. الاحتلال يعلن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى إسرائيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاءـ وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى الأراضي المحتلة دعما للكيان الصهوني.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. 

المقاومة الفلسطينية اسرائيل غزة الحرب على غزة تل أبيب القدس الأقصى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| تعليمات جديدة من البنك المركزي لـ تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار

الأهلي رفض ضم هداف الدوري المصري.. وماذا ينقص موديست للتأقلم؟

قرار منتظر من مجلس حسين لبيب في الزمالك حال نجاحه

عاجل - أمريكا تشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل بعد هذا القرار (صدمة)

قبل عقد قرانه.. منى الشاذلي توصي تامر عاشور علي زوجته نانسي نور فماذا قالت!؟

عاجل - إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. مقتل شقيق محمد الضيف و3 من عائلته (بث مباشر فلسطين اليوم)

ميدو يوجه طلبًا عاجلًا إلى رئيس المصري بسبب قضية أحمد عيد ومنصور

نقلة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (تفاصيل)