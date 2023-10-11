التمويل الدولية تقرض المغرب 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية



قال مكتب الفوسفاط المملوك للدولة في المغرب اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا مع ‏مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض ‏بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز ‏إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.‏



وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ‏ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ‏ميجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميجاواط/ساعة.‏



وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب ‏الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل ‏نيسان الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميجاواط في منطقة ‏المناجم نفسها.‏



وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم ‏‏(13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول ‏عام 2027.‏



وقال المكتب في يونيو حزيران لرويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار ‏في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود ‏المتجدد.‏