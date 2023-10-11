التمويل الدولية تقرض المغرب 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية
قال مكتب الفوسفاط المملوك للدولة في المغرب اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.
وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ميجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميجاواط/ساعة.
وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل نيسان الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميجاواط في منطقة المناجم نفسها.
وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم (13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول عام 2027.
وقال المكتب في يونيو حزيران لرويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود المتجدد.