التمويل الدولية تقرض المغرب 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال مكتب الفوسفاط المملوك للدولة في المغرب اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا مع ‏مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض ‏بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز ‏إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.‏


وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ‏ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ‏ميجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميجاواط/ساعة.‏


وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب ‏الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل ‏نيسان الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميجاواط في منطقة ‏المناجم نفسها.‏


وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم ‏‏(13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول ‏عام 2027.‏


وقال المكتب في يونيو حزيران لرويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار ‏في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود ‏المتجدد.‏

Elfagr.org

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