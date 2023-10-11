نمو قوي لمبيعات سوق العقود الآجلة في الصين

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت حجم مبيعات سوق العقود الآجلة في الصين نموًا قويًا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات في السوق 425.29 تريليون يوان (نحو 59.25 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 6.13 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفع حجم تداول العقود الآجلة في الفترة نفسها بنسبة 30.49 في المائة.

ونما حجم التداول في بورصة تشنغتشو للسلع بأسرع وتيرة، في حين احتل حجم التداول في بورصة شانغهاي للعقود الآجلة المرتبة الأولى من حيث قيمة المعاملات.

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