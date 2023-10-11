حملة مواطن بالنمسا تخترق أخطر مدينة إخوانية بأوروبا

قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا بزيارة لمدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة يتواجد بها مصريون بعد العاصمة النمساوية فيينا.



وقال حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا، إن الزيارة تأتي ضمن نشاطات الحملة الساعية إلى الوصول لكل المدن النمساوية التي يقيم بها مصريون وذلك بهدف حث وحشد أبناء الجالية المصرية بالنمسا للمشاركة في العملية الانتخابية لانتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مسؤول حملة مواطن في أوروبا، إن مدينة جراتس من أصعب المدن النمساوية في العمل على الأرض والحشد نظرا لأنها معقل جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت مرشحة لوراثة لندن لتصبح المقر الرسمي للجماعة في أوروبا.



وأضاف بهجت العبيدي، أنه نتيجة للتواجد الكبير لجماعة الإخوان بمدينة جراتس قمنا بتشكيل حملة خاصة للمدينة من المصريين الوطنيين المؤمنين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يرأسها الزميلين علي شعراوي وضياء الدين محمد شعراوي واللذين أطلقنا أيديهم لضم كل من يرون فيه الكفاءة لتحمل المسؤولية في المهمة الوطنية.

ومن ناحيته توجه كل من علي شعراوي وضياء الدين شعراوي بالشكر لإدارة الحملة بالنمسا على الثقة الغالية، واعدين ببذل أقصى جهد في المهمة الوطنية ومواجهة كل الشائعات المغرضة والتعريف وعرض حجم الإنجازات الهائل الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والذي يجعلنا جميعا في تكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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