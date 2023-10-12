فيديو| والدة الشهيد محمد عز الدين: من يرغب أن يشغل الرئيس بانتخابات خاين للبلد

أوضحت عزة فتحي، أم الشهيد رائد محمد عز الدين، أن الرئيس كل عام يصطحب مجموعة من أطفال الشهداء ويقدم لهم الدعم وجبر الخاطر، مشيره إلى أن حفيدها ابن الشهيد كان يصلي العيد بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال كلمة في المؤتمر الأول لـ "حملة مواطن"، أننا نقرر الوقوف خلف الرئيس عندما نكون في وضع مستقر ولكن الآن الرئيس هو الرئيس وهيستمر، لا يجب أن اشغل الرئيس والقيادات بالانتخابات يكفي تفكيرهم وتصديهم للمؤامرة التي تحاك ضد مصر، مؤكده على أن من يريد وضع عبء الانتخابات على الرئيس خاين للبلد.

وتابعت: "البلد غير مستقرة وتوجد مؤامرة بدأت في التنفيذ، هل أترك كل هذا وأبحث عن انتخابات؟ من الأجدر لإدارة المرحلة، وحتى إن وجد شخص يستطيع ولديه القدرة من الشهامة والرجولة أن ينسحب"، مشيرة إلى أنه يوجد مؤامرة داخلية ورأينا حرائق متعمدة حدثت وننتظر التحقيقات بشأنها، لدينا بلد لا بد من الحفاظ عليها، ويجب علينا أن نقول للرئيس سير على بركة الله.