الأنبا كيرلس: نعم وألف لنعم لتولي الرئيس السيسي فترة ثالثة (فيديو)

قال الأنبا كيرلس، إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي فترة ثالثة لما نشاهده ونلمسه على أرض الواقع، مضيفًا أن الرئيس عمل في كل المجالات من الزراعة والصناعة وحقق إنجازات لا أستطيع حصرها.

وأكد خلال المؤتمر الأول لـ "حملة مواطن"، على أن الجميه منبهر بما يحدث ومؤتمر "حكاية وطن" شرح الإنجازات، مشيرًا إلى أن يجب على الجميع النظر لعلاقاتنا الخارجية وتعاملات الدولة في الخارج.

وتابع: "نعم وألف نعم للرئيس السيسي، لم يستطيع أي شخص أن يحقق ما حققه الرئيس ويعمل من أجل جميع المصريين ويتصدى لما تتعرض له الدولة المصرية"