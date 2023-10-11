العتال يعرض على إدارة الزمالك تطوير ممرات النادي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تقدم هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، بمذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك.

و أكد العتال في مذكرته على تقديم التبرع بعدد ثلاثة آلاف متر "انترلوك" والمواد المخصصة لهم لتركيبها في الممرات بدلا من السيراميك الأملس الذي اشتكى منه الأعضاء.

و سبق وأن قام العتال بالمساهمة في حل أزمةالملابس الرياضية لفرق السلة واليد والطائرة بالنادي.

و أكدت الحملة الانتخابية للعتال أن ذلك تأكيد للنهج الذي تسير عليه (أفعال لا أقوال) وتوجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي ومحاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم وكذلك تطوير مسجد النادي بالتكييفات المطلوبة.

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