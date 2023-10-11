قصة عشق شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 132 مدبلج - فيديو Dailymotion مترجمة لاروزا

قامت قناة "اي تي في" التركية بإصدار إعلان ترويجي مثير للمسلسل الشهير "قيامة عثمان الغازي" في موسمه الخامس، مما أثار ترقب العديد من المشاهدين الذين ينتظرون بشوق الحلقة الثانية من هذا الموسم الجديد. يتوقع أن يحمل المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة والتفاصيل المثيرة.

سيقدم المسلسل للمشاهدين فرصة لاكتشاف تفاصيل تأسيس الدولة العثمانية بقيادة القائد عثمان بن أرطغرل الغازي، الذي عمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الانتصارات على أعدائه. سيكون هذا الموسم حافلًا بالتشويق والإثارة، مما يجعله حدثًا لا يمكن تفويته لعشاق الدراما التركية ومحبي السير الأثرية. توقعوا لقاءً مع شخصيات مميزة ومعارك استثنائية في مسلسل "قيامة عثمان الغازي" الموسم الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132

بعد إصدار الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" في الموسم الخامس، شهدنا تفاعلًا هائلًا من قبل الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم. يبدو أن هذا المسلسل استعاد مكانته كواحد من أكثر الأعمال مشاهدة، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق نجاحات جماهيرية على الصعيدين الوطني والعالمي. نجح النجم التركي بوراك أوزجيفيت، بطل المسلسل، في التعبير عن امتنانه وتقديره للجهود الجبارة التي بذلها الفريق العامل خلف الكواليس في إعداد الموسم الجديد. وأشار بوراك إلى أنهم عملوا بجد واجتهاد لتقديم محتوى استثنائي يعبر عن رؤيتهم الفنية وأمله في أن يلقى الموسم الجديد إعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا باهرًا.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

سيتم عرض الحلقة 132 من مسلسل "قيامة عثمان" في الموسم الخامس، وهي حلقة مثيرة ومهمة لكل متابعي المسلسل. سيتم بثها على قناة "اي تي في" التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع. ولمن يفضلون مشاهدتها باللغة العربية، ستتوفر الحلقة مترجمة عبر عدة قنوات حازت على حقوق نقل العمل.

بالإضافة إلى قناة "اي تي في"، سيتم بث الحلقة أيضًا على قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك الأردنية، وقناة دعوة الإسلامية. يمكن للمشاهدين متابعة هذه الحلقة المثيرة يوم الخميس من كل أسبوع عبر هذه القنوات. بذلك، سيكون بإمكان محبي المسلسل الاستمتاع بتفاصيل جديدة ومثيرة في رحلة قيامة عثمان وتأسيس الدولة العثمانية.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات:

تردد القناة: 12043

اختر معدل الترميز: 27500

اختر معامل الاستقطاب: أفقي

اختر معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناه الفجر الجزائرية علي عرب سات:

تردد القناة: 11034

اختر معدل الترميز: 27500

اختر معامل الاستقطاب: عمود

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