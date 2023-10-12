اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية ومظلتي

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية ومظلتي، من خلال هذا النص، تم التشير إلى وجود ملف PDF يحتوي على قائمة أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023. هذه القائمة تعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من الأسر العراقية في جميع المحافظات، حيث يبحثون عن اسمائهم بهدف التحقق من مستحقات دعم الوجبة التاسعة من هذا البرنامج.

يجب على الأفراد الباحثين عن اسمائهم وجمعيات المساعدات الاجتماعية القيام بالخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه القائمة والتحقق من أهليتهم للدعم. توجد طرق مختلفة للاستعلام عن هذه الكشوفات عبر الإنترنت لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.

يجب أن تقوم الجهات المعنية في العراق بتسهيل الوصول إلى هذه المعلومات للأسر المحتاجة، وهذا يعد جزءًا مهمًا من الجهود المستمرة لتقديم الدعم الاجتماعي للمجتمع.

موقع قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

يسر موقع قوائم اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق للعام 2023-2024 أن يعلن عن توفير وسيلة سهلة وبسيطة للوصول إلى قوائم المستفيدين والتحقق من أهلية الأفراد لاستلام هذا الدعم الاجتماعي. يتيح هذا البرنامج لجميع المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولديهم أسر عراقية تتألف من 4 أفراد، التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

هدفنا الرئيسي هو توجيه هذا الدعم للأسر العراقية التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وتحتاج إلى دعم خاص. نحن هنا لنقدم لكم الخطوات البسيطة للاستعلام عن قوائم المستفيدين من هذا البرنامج عبر الإنترنت.

بالتالي، سنوضح كيفية الاطلاع على كشوفات المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت، ونواكب ونتابع هذه العملية بدقة وفعالية.

استعلام قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

نتابع وننقل مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الدخول على كل كشوفات المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال موقع وزارة العمل العراقية على النحو لذي جاء على الشكل التالي:-

فى بداية الامر ابدء فى الدخول على موقع وزارة العمل العراقية

اختار ايقونة الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

سجل رقم هويتك فى الخانة المخصصة لها

انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام