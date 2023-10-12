اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة من منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة من منصة مظلتي spa.gov.iq، مع استمرار البحث عن طرق الحصول على قوائم الأسماء المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية، يتعاظم الاهتمام بالعثور على معلومات حول المستفيدين من الدعم الحكومي في العراق. يتضمن هذا الدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف المحافظات العراقية.

يمكن الآن للمواطنين الوصول إلى قوائم الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 من خلال زيارة الرابط الذي تم نشره مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تلك الخطوة تعكس الجهود المستمرة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، وتعزز القدرة على الوصول إلى المساعدة اللازمة للأسر المحتاجة وتحسين وضعها المعيشي.

جميع قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

دعم الرعاية الاجتماعية يمثل أحد أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، وهو ذو أهمية بالغة حيث يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد حددت مجموعة من الشروط والمعايير التي يتعين على الأسر المستحقة للدعم تلبيتها. وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدعم أكثر من نصف مليون مواطن.

وفرت الوزارة أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 عبر موقعها الإلكتروني ومنصة مظلتي. يمكن للمواطنين الآن الاطلاع على هذه القوائم وتحميلها لبدء عملية صرف رواتب الدعم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023 في جميع المحافظات العراقية. تلك الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم للأسر المحتاجة وتعزز فهمًا أوسع لأهمية الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 مظلتي

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من منصة مظلتي كل المحافظات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط منصة مظلتي.

تحديد اختيار الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية.

تحديد المحافظة التابع لها.

تحديد الوجبة المستعلم عنها.

الضغط على زر الاستعلام.

الرعاية الاجتماعية ومنصة مضلتي

اليكم مراحل الشمول بالراتب الذين تغيرت حالة شمولهم إلى نتائج تحليل خط الفقر من بعد ما اجاهم الباحث الاجتماعي وقبل الباحث جان مكتوب مطلوب بحث ميداني، المراحل التي سوف يمرون بها لحين المشول النهائي.