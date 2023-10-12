لدواع أمنية.. السفارة الأمريكية في تونس تعلن تعليق خدماتها

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بوابة الفجر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، عن تعليق خدماتها لمدة يومين الخميس والجمعة الموافق 12 و13 أكتوبر الجاري؛ لدواع أمنية.

وقالت السفارة في بيان لها على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إنها ستوقف خدماتها الروتينية يومي 12 و13 أكتوبر الجاري؛ تحسبًا للاحتجاجات والمظاهرات بالعاصمة.

وقبل نحو عقد كانت السفارة هدفًا لاحتجاجات عنيفة نفذتها جماعات سلفية في 2012 احتجاجًا على الفيلم الأمريكي "براءة المسلمين" المسيء للإسلام، وخلفت الأحداث آنذاك أربعة قتلى في صفوف المتظاهرين والعشرات من الجرحى.

وكان قد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس و23 حزبًا ومنظمة من المجتمع المدني، تنظيم مسيرة وطنية وسط العاصمة، الخميس، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

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