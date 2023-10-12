أوكرانيا تتلقى 1.15 مليار دولار منحة من الولايات المتحدة عبر البنك الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تلقت منحة بقيمة 1.15 مليار دولار من الولايات المتحدة عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - بأن هذه الأموال هي جزء من التمويل الإضافي الخامس في إطار مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية في أوكرانيا وإرساء السلام في البلاد.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى التعويض جزئيًا عن نفقات الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك النفقات الاجتماعية والإنسانية التي لا تتعلق بقطاع الأمن والدفاع.

وتابع أنه سيتم استخدام تمويل المنحة لتعويض نفقات ميزانية الدولة، بما في ذلك المدفوعات في إطار بعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية (مثل تحسين أوضاع النازحين داخليًا والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات الإسكان والمرافق العامة) والمدفوعات المقدمة إلى خدمة الطوارئ الحكومية ورواتب موظفي وكالات الدولة والمؤسسات التعليمية.


من جانبه، قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقا على ذلك: "نحن ممتنون للغاية لحكومة الولايات المتحدة لتضامنها ودعمها غير المسبوق لأوكرانيا.. فمنذ بداية الحرب الشاملة، تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية بالفعل 22.9 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة".

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