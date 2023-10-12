الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

بلغت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، فيما تصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.

وأغلقت بورصة "وول ستريت" الأمريكية أمس الأربعاء على ارتفاع، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي حذرًا بين صناع السياسات ساهم في إذكاء المال في استقرار أسعار الفائدة.

ويتحول التركيز الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق من اليوم.

كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر بنوك البلاد.