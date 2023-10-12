الدكتورة شيرين غالب تدعو جموع الأطباء للمشاركة في اختيار من يمثّلهم

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الدكتورة شيرين غالب
الدكتورة شيرين غالب

تزامنًا من انطلاق انتخابات نقابة الأطباء غدًا الجمعة 13 أكتوبر، دعت الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينيي، المرشح على مقعد نقيب أطباء القاهرة، جموع الأطباء النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يُمثّلهم.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، في تصريحات صحفية، إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الطبيب الذي يرسم بحضوره ومشاركته خارطة طريق، وخطة عمل نقابة الأطباء خلال الفترة القادمة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المهنة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات تشريعية وتنفيذية، تحتاج إلى وقفة جادة وقوية من قِبل النقيب القادم وأعضاء مجلسه.

وأضافت: “قطعنا شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في استعادة العمل النقابي، وفتح أبواب نقابة القاهرة لكل الأطباء، وتقديم الخدمات للجميع بلا استثناء، وكان للجنة المساندة القانونية دور كبير في الوقوف إلى جانب الأطباء المحبوسين بسبب أخطاء طبية أو مضاعفات غير مقصودة، وتمسكنا بحقوق الطبيب القانونية في مداولات إقرار قانون المسؤولية الطبية حتى لا تتكرر المعاناة”.

وتابع: “سنمضي قُدمًا من خلال قائمة تيار المستقبل، في تقديم مزيد من الخدمات التي تُيّسر على الأطباء أمور حياتهم اليومية، ولدينا مشروعات للرعاية الاجتماعية وزيادة دخل الأطباء والتدريب، إلى جانب مطالبة الحكومة بإعادة النظر في أجور الأطباء وساعات العمل”.

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