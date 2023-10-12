عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: عودة التضخم إلى 2 % ليست أمرا سهلا

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولتسمان، إنه لا يوجد طريق سهل لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة وهي 2 في المائة المحدد من جانب البنك المركزي الأوروبي.



وأضاف هولتسمان "سوق العمل والتغير المناخي هما محركان رئيسيان في الوقت الحالي والمستقبل لنا، وهو ما أعتقد سوف يجعل من الصعب للغاية العودة إلى نسبة 2 في المائة أو إذا ما حدث ذلك فسوف يكون مصحوبا بركود يتجاوز ما نتوقعه حاليا"، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأضاف "أتمنى ألا يحدث ذلك ولكنني لا أرى في الوقت الحالي آليات تجنب تلك الضغوط السعرية وبالتالي القدرة على التحرك سريعا لنسبة 2 في المائة".



يشار إلى أن محافظ البنك المركزي النمساوي الذي يوجد في مراكش بالمغرب لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو من بين أشد المؤيدين لرفع معدلات الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية التي طرحها البنك المركزي- التي نشرت في سبتمبر الماضي - إلى أن نمو أسعار المستهلك سوف يعود إلى المعدل المستهدف في النصف الثاني من 2025.