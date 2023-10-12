بث مباشر مباراة مصر ضد زامبيا تويتر: الآن مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة مع الفراعنة Egypt - Zambia اليوم، بث مباشر مباراة مصر ضد زامبيا تويتر: مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026، وذلك من خلال خوضه مباراتين وديتين في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره الزامبي في مواجهة ودية تحضيرية على أرضية استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر، حيث سيلعب المنتخب الأول مباراتين ضد منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وتأهل المنتخب المصري أيضًا لكأس أمم إفريقيا 2024، ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر.

ويشارك المنتخب المصري في هذه المرحلة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقد وصلت بعثة المنتخب إلى الإمارات يوم الاثنين الماضي برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمرافقة حازم إمام عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول.

وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي المنتخب المصري للظهور بشكل جيد وإثبات قدراتهم، وذلك استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر وزامبيا بتوقيت القاهرة في ودية الأندية 2023

يوافق موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الساعة 6 بتوقيت ليبيا والسودان.

وتوافق مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الساعة 7 مساءً بتوقيت سوريا والأردن.

ويأتي موعد مباراة مصر وزامبيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت العراق ولبنان.

ويوافق ماتش منتخب مصر ضد زامبيا اليوم الساعة 5 بتوقيت الجزائر والمغرب وزامبيا.

وتأتي مباراة منتخب مصر وزامبيا اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة منتخب مصر الساعة 8 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

القنوات الناقلة مباراة مصر وزامبيا الودية

القنوات الناقلة مباراة مصر وزامبيا الودية

مباراة مصر وزامبيا الودية ستكون منقولة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا عبر قناة AD Sports HD 2 المفتوحة.

كما يمكنك متابعة اللقاء من خلال قناة «OnTime Sports HD 1» المصرية المجانية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

AD Sports HD 2

OnTime Sports HD 1

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية

ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا (بث مباشر مجانًا،) وتعتبر قنوات أون تايم سبورت المصرية من أهم القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية اليوم في مصر، والتى تنقل المباراة بثا مباشرا عبر قناة أون تايم سبورت 1- ON Time Sports 1، كما يمكن مشاهدة المباراة اليوم عبر قناة أبوظبي الرياضية AD Sports، وهي أهم القنوات الناقلة مباراة مصر بث مباشر عربيًا اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت تردد قناة أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا

يتوقع أن يختار روي فيتوريا، تشكيل منتخب مصر اليوم لمواجهة منتخب زامبيا في ودية المنتخبات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب زامبيا ضد مصر

يأتي تشكيل منتخب زامبيا المتوقع لمباراة منتخب مصر اليوم في ودية المنتخبات 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكتور شابو.

خط الدفاع: سامسون مكانداوير، جون شيشيمبا، مابيكا، برايد موانسا.

خط الوسط: موسوندا، كيلفن كامبابا، يوشوا موتال، باتسون كواتين.

الهجوم: باتسون داكا، ساكالا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا

وجاءت مواجهات مصر وزامبيا على مر التاريخ كالتالى..

• 04 مارس 1974 مصر 3 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 15 يوليو 1977 مصر 2 × 0 زامبيا - تصفيات كأس العالم

• 31 يوليو 1977 زامبيا 0 × 0 مصر - تصفيات كأس العالم

• 01 أكتوبر 1982 مصر 3 × 5 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 03 أكتوبر 1982 مصر 0 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 18 ديسمبر 1988 زامبيا 2 × 1 مصر - مباراة دولية ودية

• 20 ديسمبر 1988 زامبيا 1 × 2 مصر - مباراة دولية ودية

• 13 يناير 1992 مصر 0 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا



• 13 يناير 1993 زامبيا 1 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

• 27 أغسطس 1994 مصر 0 × 4 زامبيا - بطولة ودية بالقاهرة

• 26 نوفمبر 1995 مصر 3 × 1 زامبيا - كأس سيمبا الودية

• 27 يناير 1996 زامبيا 3 × 1مصر - كأس الأمم الأفريقية

• 13 فبراير 1998 مصر 4 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 23 يناير 2000 مصر 2 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 09 يناير 2001 مصر 3 × 1 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 31 يناير 2002 مصر 2 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 10 مارس 2003 زامبيا 0 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

• 30 يناير 2008 مصر 1× 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 29 مارس 2009 مصر 1 × 1 زامبيا – تصفيات كأس العالم

• 10 أكتوبر 2009 زامبيا 0 × 1 مصر تصفيات كأس العالم

• 14 نوفمبر 2013 مصر 2 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 11 أكتوبر 2015 مصر 3 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية



