يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وزامبيا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم أهم مباريات اليوم، منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قد انهى استعداداته لمواجهة منتخب زامبيا في مباراة ودية ستُقام على استاد هزاع بن زايد في الإمارات. تبدأ المباراة بصفارة الحكم الإماراتي أحمد عيسى درويش في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، والساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

من المخطط أن يُنهي المنتخب المصري معسكره في الإمارات بمواجهة مهمة أمام المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تمهيدًا لمشاركته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، سيبدأ منتخب مصر مسيرته بمواجهة جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر في القاهرة. يشترك المنتخب المصري ومنتخب جيبوتي في المجموعة الأولى مع منتخبات سيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

انتهى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من تدريباته يوم الأربعاء الماضي، استعدادًا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي ستقام اليوم على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتأتي أيضًا في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

منتخب مصر ومنتخب زامبيا سبق لهما أن التقيا في 17 مباراة سابقة. فاز منتخب مصر في 10 من هذه المباريات، بينما فاز منتخب زامبيا في 4 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

سجلت منتخب مصر 29 هدفًا في مرمى منتخب زامبيا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 17 هدفًا.

آخر لقاء جمع بين المنتخبين انتهى بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة في أكتوبر 2015.

تصريحات فيتوريا عن مواجهة زامبيا

روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أدلى بتصريحات حول المباراة الودية المرتقبة ضد منتخب زامبيا في أبوظبي بالإمارات، وأعرب عن امتنانه للإمارات على تنظيم المباراة والاستضافة الرائعة، مشيدًا بالأجواء التي تسهم في تحقيق أهداف المعسكر التحضيري.

وفيما يتعلق بالمباراة أمام زامبيا، أكد فيتوريا أن الوقت المخصص للاستعداد كان قصيرًا، لكنه أشار إلى أن المباراة ستكون تحدًا صعبًا بسبب جودة الفريق الزامبي واللاعبين المميزين الذين يمتلكونهم.

وفيما يتعلق بتمثيل اللاعبين المصريين في المنتخب، أكد فيتوريا أهمية هذا التمثيل بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن المنتخب هو عائلتهم وأن باب الانضمام للفريق مفتوح أمام جميع اللاعبين.

يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وزامبيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا اليوم

يتساءل المواطنون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا اليوم في ودية المنتخبات 2023، ونوضح في هذا الصدد أن قناتي أبو ظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وقناة أون تايم سبورت الفضائية، تمتلكان حق بث مباشر مباريات منتخب مصر الودية خلال الفترة الحالية، لهذا لا بد من تنزيل ترددات قنوات AD Sports وON Time Sports المفتوحة، الذي نوضحهما عبر الجدول التالي، لمشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت تردد قناة أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا اليوم في ودية المنتخبات 2023

مباراة منتخب مصر وزامبيا في كرة القدم، التي تأتي ضمن مباريات ودية للمنتخبات عام 2023، ستقام مساء اليوم الخميس، الموافق 12 أكتوبر، في استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا

تحددت مواعيد المباراة على النحو التالي:

- الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الساعة 8:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

- الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وزامبيا | من هنــــا

منتخب مصر يأتي إلى هذه المباراة بعد نجاحه في التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستُقام في كوت ديفوار. حيث قاد المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، والمجموعة ضمت منتخبات مالاوي وإثيوبيا وغينيا.

ويتوجه اهتمام الجماهير والمتابعين نحو هذه المباراة الودية بشكل كبير، حيث يتوقع الكثيرون أن تكون هذه المواجهة فرصة للاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة، وسيتم الإعلان عن قرعة هذه البطولة في الليلة نفسها، مما يزيد من إثارة هذا اللقاء.