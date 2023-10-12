حملة مواطن بأسيوط.. ياسر مصطفى منسقا عاما وإيمان سليمان نائبا له

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حملة مواطن
حملة مواطن

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين المهندس ياسر مصطفى سيد، مدير العلاقات العامة والإدارة الهندسية بشركة أسيوط لتكرير البترول، منسقا عاما للحملة بمحافظة أسيوط، وذلك لما لديه من اسهامات في العمال العام والرؤية العملية من خلال خبرات عبر سنوات العمل.

كما قرر فاروق، تعيين إيمان عبد الساتر سليمان، رئيس جمعية شباب أسيوط للتنمية، نائبا للمنسق العام بالمحافظة، للعمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات والعمل التطوعي، وحفظ الهوية المصرية.

كان محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، أطلق في وقت سابق أول وأكبر حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الداخل والخارج، تحت شعار "كن مع الوطن" وتعمل على تحقيقه منذ انطلاقها من خلال اللقاءات المباشرة مع كل فئات الشعب وحث الجميع على المشاركة دون توجيه من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري وطني مخلص.

السيسي الانتخابات الرئاسية العلاقات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة اسيوط
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