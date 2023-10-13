ملك الأردن: منطقتنا لن تنعم بالأمن دون حل الدولتين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وعمل عنف وعدوان، ما هو إلا دليل يؤكد مجددا ان منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد الملك عبدالله، أمام مجلس الأعيان الأردني، أن بلاده ستبقى في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب، مُشيرًا إلى أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.

وأضاف قائلا "ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".