بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تضرب باراجواي وتحافظ على العلامة الكاملة

الفجر الرياضي
الأرجنتين
الأرجنتين

انتصر منتخب الأرجنتين على باراجواي، اليوم الجمعة، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تضرب باراجواي

سجل نيكولاس أوتاميندي، هدف الفوز للتانجو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي أقيمت في ملعب المونومنتال.

ولم يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اللقاء من البداية، حيث نزل الملعب في الدقيقة 52.

وبفوزه يكون منتخب الأرجنتين قد حقق العلامة الكاملة في التصفيات (9 نقاط من 3 مباريات).

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أما باراجواي لم تحصد سوى نقطة واحدة حتى الآن تحل بها في المركز الثامن، وتستمر في تقديم أداء متواضع رغم تعيين دانييل جارنيرو مدربا جديدا للفريق خلفا لجييرمو باروس سيكلوتو.

وكانت مواجهة الأرجنتين، هي الأولى لجارنيرو مع منتخب باراجواي.

ومن المقرر أن تحل الأرجنتين، ضيفة على بيرو في الجولة الرابعة من التصفيات الثلاثاء المقبل، على أن تستقبل باراجواي، منتخب بوليفيا.

باراجواي ميسي تصفيات أمريكا الجنوبية الأرجنتين
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