"العبيدي": الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تعكس الوجه القبيح الحقيقي للاحتلال

أدان بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، الهجمات البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال بهجت العبيدي، إن الأبرياء من أبناء غزة يتعرضون لكل أنواع القهر والقصف على يد قوات الاحتلال الصهيوني، والتي تعكس الوجه القبيح الحقيقي للاحتلال.

وأضاف أن المدنيين العزل يتعرضون للقتل والإصابات والتشريد والعالم يقف مع المعتدي ويتجاهل الضحايا الذين هم بالمئات والمصايين الذين هم بالآلاف والمشريدين الذين هم بمئات الآلاف.



وطالب بهجت العبيدي، المجتمع الدولي بالوقوف في وجه الهمجية البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن العالم المتحضر اليوم في اختبار عسير، فإما ينتصر للحق وينصف أصحابه وإما يظل على تلك الحال التي يدعم فيها بكل قوة المعتدي الغاشم ليفقد ما تبقى من إيمان الشعوب به.



وثمّن العبيدي بكل فخر الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمصطف في خندق الشعب الفلسطيني الأعزل، والساعي لوقف التصعيد الذي يمكن أن يلقي المنطقة كلها في أتون حرب مستعرة تطول نيرانها العالم كله.