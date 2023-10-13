اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للطائرة تتفقد ملاعب المنافسات بنادى النادى بالعاصمة الإدارية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تفقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، الملاعب الرئيسية التى تقام عليها منافسات البطولة، وملاعب التدريبات الخاصة  بالفرق المشاركة البالغ عددها 19 منتخبا للرجال، و12 منتخبا للإنسات، فى حضور عصام شحاتة عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الملاعب والحكام بالبطولة، ومعه كل من خالد الهلالى وإبراهيم الساعى، فضلا عن تفقد اللجنة لقاعة المؤتمرات الرئيسية بالنادى.

صرح السيد اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الادارة  والمتحدث الرسمى للاتحاد بأن الدكتور مصطفى صادق قد أعطى توجيهاته المختلفة للجان العاملة فى البطولة  بتكثيف العمل والإجتماع مع اللجان المختلفة للبطولة للوقوف على أدق التفاصيل لانجاح البطولة.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تعاقدت مع فندقى تيوليب القطامية، وسانت ريجيس لإقامة منتخبات الدول المشاركة فى بطولة العالم، وكذا أعضاء الاتحاد الدولى والحكام، وضيوف مصر الكرام.

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