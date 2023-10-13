ماسكات إزالة شعر الوجه بالكركم.. تعرفي عليها

تعد الطرق التقليدية لإزالة شعر الوجه من الطرق التي تتسبب الكثير من الألم بالنسبة للعديد من الفتيات، وقد تظهر أيضًا بعض من الحساسية لأصحاب البشرة الحساسة، ويساعد الكركم الطبيعي على إزالة شعر الوجه بطريقة بسيطة وفعالة، دون الشعور بالألم.

استعمل الكركم قديمًا من قبل السيدات في الهند لإزالة الشعر الزائد من البشرة، حيث يعد الكركم مكون طبيعي سحري وفعال استخدم منذ فترة طويلة، للحد من نمو الشعر الزائد والغير مرغوب به في مناطق الوجه وغيرها من مناطق الجسم.

ماسكات إزالة شعر الوجه بالكركم

ماسكات إزالة شعر الوجه بالكركم

تساعد الوصفات الطبيعية للكركم على التخلص من شعر الوجه بفاعلية قوية، ومنها:

ماسك الكركم والماء لإزالة شعر الوجه

المكونات:

ملعقتين من الكركم أو المقدار المناسب حسب كثافة الشعر في الوجه.

مقدار مناسب من الماء.

الطريقة:

- يمزج الكركم مع الماء بشكل جيد، للحصول على خليط كريمى.

- يوضع المزيج على بشرة الوجه كاملةً.

- يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

- ينظف الوجه بقطعة من القماش القطنية المبللة بالماء البارد.

- يكرر هذا الماسك بشكل يومي، للتخلص من شعر الوجه الغير مرغوب به.

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ماسك الكركم واللبن لإزالة شعر الوجه



ماسك الكركم واللبن لإزالة شعر الوجه

المكونات:

كمية مناسبة من الكركم.

كمية اقل من اللبن.

الطريقة:

- يمزج الكركم مع اللبن بشكل جيد للحصول على خليط متناسق.

- يوضع الخليط على بشرة الوجه، ويدلك برفق لمدة 15 دقيقة.

- يغسل الوجه بالماء البارد.

- يكرر عند الحاجة لإزالة شعر الوجه.

ماسك الكركم والبابايا لإزالة شعر الوجه



ماسك الكركم والبابايا لإزالة شعر الوجه

المكونات:

حبة واحدة من ثمرة البابايا.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

الطريقة:

- تقشر البابايا وتهرس جيدًا وتمزج مع الكركم.

- توضع على بشرة الوجه.

- تترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- تغسل بشرة الوجه بالماء البارد.

- تكرر هذه الوصفة، مرة واحدة اسبوعيًا، للحصول على النتائج الفعالة بوقت قصير.

ماسك الكركم والزبادي والدقيق



ماسك الكركم والزبادي والدقيق

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

الطريقة:

- يمزج الكركم مع لبن الزبادي والدقيق بشكل جيد، للحصول على مزيج متناسق.

- يوضع المزيج على بشرة الوجه كاملةً، مع التركيز على مناطق الشارب والذقن.

- يترك المزيج على بشرة الوجه لمدة نصف ساعة ليجف تمامًا.

- يكرر وضع هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا، للتخلص من شعر الوجه.

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نصائح للتخلص من شعر الوجه

هناك بعض من الخطوات التي يساعد اتباعها على التخلص من شعر الوجه، وذلك من خلال اتباع بعض من النصائح الآتية، ومنها:

1- تطبيق الوصفات الطبيعية المناسبة للبشرة، للتخلص من الشعر الزائد للوجه.

2- تناول مقدار كبير من الماء، وكذلك عصائر الفواكه، والخضار؛ وذلك لأنها تعمل على دعم الوصفات الطبيعية في التخلص من شعر الوجه الغير مرغوب به.

3- أخذ حمّام بخار قبل وضع الوصفات الطبيعية على بشرة الوجه؛ وذلك لفتح مسامات الوجه، والتخلص من الشعر الزائد بفاعلية.

4- المحافظة على نظافة الوجه بعد الانتهاء من وضع الوصفات الطبيعية عليه، والحصول على قسط كافي من الراحة بشكل يومي، والنوم الكافي من 7-8 ساعات كل ليلة، وممارسة تمارين اليوغا، أو التأمل؛ عند الشعور بالتوتر والضغوطات العصية، وذلك للتقليل من مشكلة ظهور الشعر الزائد في الوجه.

5- اتباع نظام غذائيّ صحيّ ومتوازن من خلال تناول الأطعمة الصحية، والانتظام بممارسة التمارين الرياضية، وذلك لتنظيم الهرمونات، ومنع ظهور الشعر الزائد للوجه.

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