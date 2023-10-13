مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا الودية بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا يلا شوت تويتر..بث مباشر المنتخب الوطني السعودي ونيجيريا الودية – كورة لايف تجذب أنظار المشجعين نحو "ملعب بورتيماو" في البرتغال حاليًا لمتابعة مباراة ودية بين المنتخب السعودي والمنتخب النيجيري في بث مباشر. يُراد من هذا اللقاء أن يحقق المنتخب السعودي أول انتصار تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني. يأتي هذا اللقاء ضمن المعسكر التحضيري الحالي للفريق في البرتغال.

وقد انطلق المنتخب السعودي في معسكر إعدادي في مدينة لاجوس البرتغالية في الفترة من 8 إلى 17 أكتوبر الحالي. يأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج التحضيري لكأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر في شهر يناير المقبل.

وقاد روبرتو مانشيني المنتخب السعودي في مبارتين تجريبيتين بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق في 27 أغسطس الماضي. في المباراة الأولى، انهزم المنتخب السعودي 1-3 أمام كوستاريكا، بينما انتصرت كوريا الجنوبية 1-0 في المباراة الثانية.

تعتبر المواجهة التي ستقام يوم الجمعة هي المباراة الثانية في تاريخ لقاءات المنتخبين. سبق لهما أن التقيا في مباراة ودية عام مايو 2010 على ملعب ألبين في مدينة فاتنس النمساوية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي.

مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا الودية بث مباشر

واختتم منتخب السعودية أمس الخميس استعداداته لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا يوم اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير 2024.

وأجرى لاعبو منتخب السعودية حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جمل تكتيكية متنوعة، ليجري بعدها مانشيني تقسيمه على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد نيجيريا

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

خط الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة ضد السعودية





حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

الدفاع: برونو أونيماييشي – كالفين باسي – سيمي أجابي – أولا آيينا

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – فرانك أونييكا

الهجوم: تايو أوونوي – كيليشي إيهيناتشو – فيكتور أوسيمين