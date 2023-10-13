مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا يلا شوت الودية بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا يلا شوت الودية بث مباشر اليوم تذاع مباراة السعودية ونيجيريا الودية مباشرة اليوم الجمعة على "ملعب بورتيماو"، وذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا 2023 المزمع إقامتها في شهر يناير في قطر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. يمكنك مشاهدة اللقاء الودي مباشرة عبر "موقع الفجر"، الذي سيقدم بثًا حيًا للمباراة.

مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا يلا شوت الودية بث مباشر اليوم

ويجدر بالذكر أن منتخب السعودية قام بإنهاء استعداداته لهذه المباراة يوم الخميس الماضي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا 2023 التي ستنطلق في يناير 2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

وأشرف المدير الفني "روبرتو مانشيني" على تدريبات الفريق، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، ومن ثم تم تنفيذ جمل تكتيكية متنوعة. وقام مانشيني بتقسيم الفريق على منتصف الملعب في الجزء الأخير من التدريبات، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفيما يتعلق بالإصابات، لم يشارك اللاعب "حسن كادش" في التدريب بسبب شعوره بآلام في الفخذ، بينما قام اللاعب "زكريا هوساوي" بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا

ويمكن مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا الودية، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت الإمارات.

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد نيجيريا

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

خط الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة ضد السعودية

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

الدفاع: برونو أونيماييشي – كالفين باسي – سيمي أجابي – أولا آيينا

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – فرانك أونييكا

الهجوم: تايو أوونوي – كيليشي إيهيناتشو – فيكتور أوسيمين

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجيريا الودية

يمكن مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا الودية في بث مباشر على شيكة قنوات ssc السعودية، صاحبة حقوق نقل مباريات مباريات الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعلق عليها فهد العتيبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا