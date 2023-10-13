مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا بث مباشر يلا كورة لايف الودية يوتيوب استعدادا لكأس آسيا LIVE STAR 1

مشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا بث مباشر يلا كورة لايف الودية يوتيوب استعدادا لكأس آسيا LIVE STAR 1،في مواجهة قوية، سيتقابل منتخب السعودية لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مع نظيره النيجيري في مباراة ودية، وذلك ضمن استعداداتهما لبطولة كأس آسيا. لذا، قبل ساعات قليلة من بدء المباراة، يمكنك التعرف على كيفية مشاهدة هذه المواجهة المثيرة.

معلومات عن موعد مباراة السعودية ونيجيريا: تجرى المباراة مساء اليوم. تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا. في المغرب، ستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً. في قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، ستكون بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً. أما في الإمارات العربية المتحدة، ستنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً. لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المباراة المميزة ودعم منتخبكم المفضل في هذا الاختبار الودي قبل المشاركة في البطولات الكبيرة.

قائمة منتخب السعودية

وتضم قائمة منتخب السعودية التي أختارها روبرتو مانشيني 31 لاعبًا، وتخوض معسكر إعدادي بمدينة لاقوس البرتغالية، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر 2023؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالتالي: «محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران».

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب السعودي مباراته الودية اليوم أمام نظيره النيجيري بتشكيل مكون من:

- حارس المرمى: محمد العويس.

- في خط الدفاع: زكريا هوساوي وحسان تمبكتي وعلي البليهي وسعود عبد الحميد.

- في خط الوسط: سلمان الفرج ومحمد كنو.

- في خط الهجوم: سالم الدوسري وفراس البريكان وعبد الرحمن غريب وعبد الله الحمدان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا | من هنــــا

التشكيل المتوقع للمنتخب النيجري

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب النيجيري مباراته الودية اليوم أمام نظيره السعودي بتشكيل مكون من:

- في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

- في خط الدفاع: برونو أونيماييشي - كالفين باسي - سيمي أجابي - أولا آيينا

- في خط الوسط: أديمولا لوكمان - ويلفريد نديدي - فرانك أونييكا

- في خط الهجوم: تايو أوونوي - كيليشي إيهيناتشو - فيكتور أوسيمين