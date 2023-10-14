بث مباشر الدنمارك وكازاخستان يلا شوت شاهد دون تقطيع بجودة عالية في تصفيات اليورو مباريات اليوم

بث مباشر الدنمارك وكازاخستان من المباريات الممتعة في تصفيات اليورو حيث يستقبل منتخب الدنمارك منتخب كازاخستان على ملعب باركن في تصفيات بطولة أمم أوروبا اليوم السبت 14 أكتوبر والتقى الفريقان خمس مرات وكانت جميع اللقاءات في تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا وتلقت كازاخستان ثلاث هزائم في خمس مباريات خارج أرضها في مختلف المسابقات وتلقت شباك الفريقين خمسة أهداف في ست مباريات بالتصفيات.

بث مباشر الدنمارك Vs كازاخستان

سيلتقي الفريقين على ملعب باركت الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الجزائر والمغرب ويمكنك مشاهدة المباراة من خلال الضغط على هذا الرابط.

ولم يخسر منتخب الدنمارك في أربع مباريات بالتصفيات حيث حققت الدنمارك فوزين على التوالي بفوزها بهدف وحيد على فنلندا في آخر مباراة لها وسجل بيير إميل هويبيرج الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 86 لتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

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وفي المقابل حققت كازاخستان أربعة انتصارات في ست مباريات بالتصفيات وبعد خسارتهم على أرضهم أمام فنلندا 1-0 الشهر الماضي عادوا إلى طريق الانتصارات بفوزهم 1-0 على أرضهم على أيرلندا الشمالية بعد ثلاثة أيام.

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بث مباشر الدنمارك وكازاخستان

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وكازاخستان

سيتم إذاعة المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا وبناءً عليه ستقوم بنقل مباراة الدنمارك ضد كازاخستان مساء اليوم السبت وستتمكن من مشاهدة هذه المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة وفيما يلي تفاصيل الإعدادات الفنية لمتابعة بث المباراة:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

جودة العرض: HD