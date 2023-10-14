بث مباشر مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية الآن يلا شوت شاهد اليوم ضمن التصفيات

بث مباشر مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ضمن تصفيات يورو 2024 يواجه اليوم منتخب أوكرانيا القومي منتخب مقدونيا الشمالية، ولذا يبحث الكثيرون في الوقت الحالي من مشجعي الساحرة المستديرة عن رابط بث مباشر مباراة أوكرنيا ومقدونيا الشمالية، وذلك من أجل الاستمتاع بهذه المباراة، وفي تقرير اليوم نرفق لكم بث المباراة وموعد المواجهة بين الفريقان، فتابعوا معنا.

بث مباشر مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية

عند الساعة الرابعة عصرًا من مساء اليوم على التوقيت المحلي للقاهرة ومكة المكرمة، يواجه منتخب الأزرق، نظيره منتخب مقدونيا الشمالية في جولة من جولات تصفيات يورو 2024، وتواجه المنتخبات الأوروبية بعضها البعض في هذه التصفيات من أجل الوصول في النهاية إلى بطولة كأس العالم، وبمجرد انطلاق اللقاء، تبدأ الجماهير في البحث عن رابط بث مباراة أوكرنيا ومقدونيا الشمالية، وذلك من أجل مشاهدة اللقاء بين الفريقان.

بث مباشر مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية

رابط بث مباراة أوكرنيا ومقدونيا الشمالية من هنـــــــا

بث مباشر مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والقنوات الناقلة

أرفقنا لكم بالأعلى الرابط الخاص بالمباراة، والذي يمكن من خلاله الاستمتاع بمشاهدة هذا اللقاء، وبالنسبة للمباراة، فهي مقرر بثها للمواطنين والمواطنات على قناة Uefa.tv.

مع العلم أن التشكيل المتوقع لمنتخب أواكرانيا اليوم ضد منتخب مقدونيا الشمالية، فسوف يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمي بوشكان.

خط الوسط زينتشينكو، سوداكوف، ستيبانينكو.

خط الدفاع هو كارافاييف، ماتفيينكو، زبرني، كريفتسوف.

في خط الهجوم يأتي ياريمتشيوك، شابارينمو، يارمولينكو.

ويُذكر أن منتخب مقدونيا الشمالية لم يتأهلا قبل ذلك إلى الدخول إلى بطولة كأس العالم، حيث تأهل فقط منتخب مقدونيا الشمالية إلى بطولة أمم أوروبا عام 2020 المنصرم، أما نظيره تأهله قبل ذلك لكأس العالم في عام 2006، وأكثر من مرة في بطولة أمم أوروبا.