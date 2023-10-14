رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب شاهد اليوم مباشرة جولة ثقيلة اليوم تُحبس فيها الأنفاس.. لايف المغرب ضد ساحل العاج (0-1)

رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب جولة ثقيلة اليوم تُحبس فيها الأنفاس بين فريق ساحل العاج ونظيره المغرب ضمن بطولة كأس الإفريقية، حيث يتلاقى المنتخبين من أجل تصفيات نهائيات الـ "كان"، ولذا نجد جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء يبحثون عن رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب، وفي تقرير اليوم نرفق لكم بث المباراة وموعد انطلاق اللقاء والقنوات الناقلة لهم، فكونوا معنا.

رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب

تسعى الأفيال اليوم إلى الوصول إلى المرة الرابعة من اللقب في تاريخهم اليوم، بينما أسود أطلس يسعى بكل قوته للفوز بهذه الجولة متخطيها وصولًا إلى تصفيات الـ "كان"، لذا فإن مباراة اليوم تُلعب على صفيح من نار، ومقرر أن ينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على التوقيت المحلي لكلًا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب بالأسفل.

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بث مباراة ساحل العاج والمغرب

رابط بث مباراة ساحل العاج والمغرب ينتظر أسود أطلس منتخب الأفيال لخوض لقاء مؤجل من تصفيات الأمم الإفريقية في السابع عشر من أكتوبر الجاري، حيث مباراة تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب زلزال المغرب، ولكن جولة اليوم 14 من أكتوبر ودية بين الطرفان، حيث يحل المغرب ضيفًا ثقيلًا على كوت ديفوار، وذلك داخل أبيدجان بإطار كأس الأمم الإفريقية، حيث مقرر أن يتم بث اللقاء على القناة المغربية الرياضية.

ويقع المغرب في المجموعة السادسة مع زامبيا وتنزانيا وكونغو الديمقراطية، بينما يقع كوت ديفوار في المجموعة الأولى مع غينا بيساو وغينيا الاستوائية ونيجيريا، علمًا بأن النسخة القادمة من بطولة كأس أمم إفريقيا يستقبلها ساحل العاج على أرضه، لذا فلا طريق أمامه سوى الفوز اليوم.