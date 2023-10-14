بث مباشر مباراة ساحل العاج والمغرب شاهد الآن لايف وبأعلى جودة دون تقطيع.. لايف ناو morocco vs cote d'ivoire

بث مباشر مباراة ساحل العاج والمغرب حيث تقوم جميع الفرق الأفريقية بعمل مباريات ودية ليتم الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 وسيتم إقامة البطولة في كوت ديفوار كما سيكون هذا هو اللقاء الثاني والعشرون بين ساحل العاج والمغرب في جميع المسابقات وحقق الفريقان سبعة انتصارات لكل منهما فيما انتهت سبع مباريات بالتعادل وانتهى اللقاء الأخير بينهما بالفوز 1-0 لصالح المغرب في مباراة المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر يوم 28 يونيو 2019.

بث مباشر ساحل العاج Vs المغرب

سيبدأ اللقاء بين الفريقين على ملعب فيليكس هوفويت-بواني الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

أنهت الأفيال مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بالفوز 1-0 على منتخب ليسوتو على أرضها في 9 سبتمبر مع عودتها إلى طريق الانتصارات.

فازت ساحل العاج التي من المقرر أن تستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بين يناير وفبراير 2024 بثلاث من آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

في هذه الأثناء أنهى المغرب مسيرته الخالية من الانتصارات في ثلاث مباريات في جميع المسابقات عندما حقق فوزًا صعبًا 1-0 على بوركينا فاسو في فرنسا يوم 12 سبتمبر.

بث مباشر مباراة ساحل العاج والمغرب

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