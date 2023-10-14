رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا مباشر الآن ضمن تصفيات اليورو للتأهل لبطولة كأس العالم النسخة المقبلة

رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا حيث تتنافس المنتخبات الأوروبية فيما بينها الآن ضمن تصفيات اليورو للتأهل في النهاية إلى بطولة كأس العالم النسخة المقبلة، ويواجه اليوم منتخب سلوفينيا نظيره منتخب فنلندا في الدور التأهيلي من التصفيات، ولهذا السبب فالبحث قائم في هذه اللحظات عن رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا، وذلك من أجل مشاهدة هذه المباراة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم القنوات الناقلة اللقاء وموعد انطلاق البطولة، فضلًا كونوا معنا.

رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا

ينافس اليوم منتخب سلوفينيا نظيره منتخب فنلندا ضمن الدور التأهيلي للمجموعة ح من تصفيات اليورو، ويقع منتخب سلوفينيا في المركز الأول بعد لعبه لخمس جولات، حيث الفوز في ثلاث مباريات، بينما خسر في جولة وتعادل في جولة أخرى ليكون محصل نقاطه 13 نقطة فقط، أما منافسه منتخب فنلندا يقع بالمركز الثالث بعد فوزه في أربع جولات وخسارته في جولة ومعه 12 نقطة فقط، لذا جولة هامة بين فريقان متقاربات للغاية في النقاط.

رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا من هنـــــــــــا

رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا مباشر الآن

بث مباراة سلوفينيا وفنلندا

أرفقنا لكم بالأعلى رابط بث مباراة سلوفينيا وفنلندا اليوم، أما عن موعد انطلاق هذا اللقاء والقنوات الناقلة له، فمن المقرر أن ينطلق اللقاء عند الساعة السابعة على التوقيت المحلي للرياض والقاهرة، حيث اليوم السبت الرابع عشر من شهر أكتوبر من عام 2023، وحسب ما أعلنته القنوات الفضائية، فهو مقرر نقل لقاء اليوم ضمن تصفيات يورو 2024 على قناة بين سبورت الرياضية الأولى hd بريميوم، ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة اليوم بإذن الله.