شاهد اليوم بث مباشر امريكا وألمانيا يلا شوت بجودة عالية دون تقطيع للتأهيل للتصفيات

بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا اليوم حيث سيلعب منتخب امريكا في الولايات المتحدة إحدى أبرز المباريات الودية تحت قيادة جريج بيرهالتر حيث يرحب بمنتخب ألمانيا بقيادة جوليان ناجلسمان في هارتفورد كونيتيكت في مباراة ينبغي أن تكون مثيرة وسيكون منتخب امريكا دون عدد قليل من اللاعبين الأساسيين حيث سيغيب تايلر آدامز وأنتوني روبنسون عن الفريق لكن ذلك يمكن أن يوفر فرصة لأعضاء آخرين في الفريق يمكن أن يتدخل كريستوفر لوند بدلًا من روبنسون.

بث مباشر امريكا Vs المانيا

ستنطلق صافرة الحكم اليوم السبت 14 أكتوبر الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب رينتشلر فيلد وسيتم إذاعة مباراة امريكا وألمانيا على تطبيق TOD TV وتستعد تلك المنتخبات لخوض مباريات أمم أوروبا لذلك تخوض تلك المباريات الودية.

سيظهر جوليان ناجلسمان لأول مرة على رأس فريق المانشافت بعد رحيل هانسي فليك في أعقاب الخروج من دور المجموعات لكأس العالم 2022 وكان أداء ألمانيا متواضع بشكل كبير منذ ذلك الحين في بحثها عن قائد دائم حيث حققت فوزين فقط في مبارياتها الودية السبع حتى عام 2023.

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شاهد اليوم بث مباشر امريكا وألمانيا

التشكيل المتوقع لمنتخب الولايات المتحدة

حراسة المرمى: ميغان بارتون

خط الدفاع: تريستان براون / جوستافو هرنانديز/ جون ستونز/ رينيه إليس

خط الوسط: ويسلي موراي/ كريستيان بوليسيك / جوردان بيريز

خط الهجوم: بريندان آرونسون/ جيرارد موراي / نيكولا جوتييه

امريكا ضد المانيا

تبدو هذه المباراة أشبه بمباراة تنافسية وليست ودية ومن المؤكد أن نصف الساعة الأخيرة ستكون مليئة بالتبديلات مثل أي مباراة ودية أخرى لكن هذه المباراة لا تتعلق بالتجريب بقدر ما تتعلق باختبار أفضل ما في جانب ضد آخر.