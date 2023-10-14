حصريا رابط بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا اليوم شاهد الآن دون تقطيع وبأعلى جودة

بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا نقدمه لكم اليوم عبر موقعنا الفجر الإخباري، حيث لقاء العملاقة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وبين منتخب ألمانيا، حيث مباراة ضمن التوقف الدولي على حساب أجندة اتحاد الفيفا، وفي تقرير اليوم نرفق لكم بث مباشر أمريكا وألمانيا وموعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة له، فكونوا معنا.

رابط بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا

أعين عشاق كرة القدم متجهة اليوم على مدينة إيست هارتفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا ملعب "رينشلر فيلد" حيث لقاء بين المنتخب الألماني لكرة القدم ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث في مساء اليوم وعند الساعة العاشرة على التوقيت الملحي لمدينة القاهرة ينطلق اللقاء بين المنتخبين، والجدير بالذكر أن هذه المباراة الأولى للمنتخب الألماني مع مدربه جوليان ناجلسمان المدرب الجديد، والذي جاء خليفة لهانزي فليك والذي تم إعفائه من منصبه بالعاشر من سبتمبر المنصرم، ويأتي رابط بث هذا اللقاء على النحو التالي:

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حصريا رابط بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا

بث مباشر مباراة امريكا وألمانيا

يواجه المنتخب الألماني نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، في اليوم الثامن عشر من أكتوبر المقبل يواجه منتخب المكسيك، حيث تأتي هذه اللقاءات من أجل استعداد منتخب ألمانيا لاستضافة اليورو 2024 الصيف القادم، وقد جاءت قائمة منتخب ألمانيا المتوقعة على النحو التالي: