يلا شوت.. بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا اليوم الجولة السابعة دوري يورو 2024

نرفق لكم اليوم بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا عبر موقعنا الإخباري "الفجر الرياضي" حيث جولة من ضمن جولات الدور السابع لتصفيات يورو من عام 2024، حيث مقرر أن تستقبله دولة ألمانيا السنة القادمة على أرضها، وفي تقرير اليوم نرفع لكم رابط البث المباشر والموعد الرسمي لانطلاق هذا اللقاء، فتابعوا معنا واستمتعوا بمشاهدة ممتعة دون تقطيع.

بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا

يواجه فرسان مالطا اليوم المنتخب الأزوري في لقاء قوي للغاية بين المنتخبين ضمن الجولة السابعة من يورو 2024، ويدخل منتخب إيطاليا وسعيه كله وراء الحصول على النقاط الكاملة من تلك المباراة، وذلك كي يعزز مركزه الثاني بعد المنتخب المتصدر منتخب إنجلترا، حيث على أمل أن يقترب بشكل أكبر للتأهل لبطولة يوروا، حيث يحل بالمركز الثاني ومعه سبع نقاط، أما المتصدر إنجلترا فمعه 13 نقطة، لذا فالفارق كبير بين الفريقان، بينما للأسف فرسان مالطا في الأسفل ينزيل الترتيب وليس معه أي نقاط رغم خوضه خمس مباريات، ويأتي رابط البث على النحو التالي:

بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا اليوم الجولة السابعة

رابط بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا اليوم من هنـــــــــــا

بث مباشر مباراة إيطاليا ومالطا الآن

يستقبل ملعب سان نيكولا اليوم لقاء بين منتخب إيطاليا وبين منتخب مالطا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث منافسات الجولة السابعة، ومقرر أن يتم بث هذا اللقاء على قنوات بين سبورتس الرياضية، حيث تتولى حقوق البث وإذاعة المباريات على شاشتها.